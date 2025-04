Fonds Covid : Abdou Aziz Mbaye et les 150 millions F CFA destinés aux communicateurs traditionnels

Interpellé ce lundi, Abdou Aziz Mbaye est impliqué dans la gestion de 150 millions de francs Cfa alloués aux communicateurs traditionnels en deux tranches. Selon ses déclarations, reprises par Libération, les fonds auraient été distribués de manière équitable selon des listes et montants décidés par le sous-comité et les présidents des régions, avec tous les justificatifs remis à l’ancien directeur de cabinet du ministre en charge.

Cependant, pointe le journal, plusieurs éléments matériels suggèrent des irrégularités dans la gestion de ces fonds, notamment l’absence de procès-verbaux de fin de travaux et de critères d’éligibilité pour les bénéficiaires, remettant en cause la transparence de l’opération.