Fonction publique : les trois causes de la hausse de la masse salariale

La masse salariale de la Fonction publique a bondi de 0,8% entre le premier et le deuxième trimestre de 2023. Elle s’est établie, au 30 juin, à 637,69 milliards de francs CFA. Ce qui représente une hausse de 822,933 millions de francs CFA par rapport à janvier-février-mars.



Selon le document d’exécution budgétaire publié par le ministère des Finances et du Budget et repris par Source A, trois facteurs expliquent cette augmentation. Il s’agit du gonflement des effectifs, de la revalorisation des salaires et de la prise en charge des échéances de 2023 liées aux accords conclus avec les syndicats des secteurs de l’éducation et de la santé.



«En glissement annuel, les dépenses de personnel ont évolué de 43,568 milliards de francs CFA en valeur absolue et 15,829% en valeur relative», mentionne le document du ministère des Finances.