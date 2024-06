Foncier et littoral de Hann Bel-Air : Samm sunu momeel interpelle le Premier ministre

Le Mouvement indépendant pour la défense des intérêts de Hann (Midih/Samm sunu momeel, créé le 1 er avril 2024, a fait face à la presse, ce dimanche, pour lancer ses activités. Ses membres ont dénoncé «la spoliation du foncier de la zone de recasement Monassar, communément appelée (Tolou Paabi)» . En effet, Saybatou Mbengue, Maodo Dieng et leurs camardes qui ont fortement mobilisé les populations de Hann, se disent déterminés à «mettre un terme à cette anarchie et ces multiples agressions qui ont fini d’isoler (leur) commune coupée en deux et qui ne bénéficie plus de la desserte des transports en commun» . Samm sunu moomel affirme que «la commune de Hann Bel-air, qui abrite la zone industrielle avec une partie du Port de Dakar, au lieu de profiter de son littoral et de sa position à la porte de la capitale, étouffe et souffre d’une surexploitation de son aire géographique et maritime» . Ils appellent, par conséquent, le Premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement à «prendre des mesures pour le suivi des travaux et la régularisation du foncier à Hann et surtout à poursuivre les travaux de désenclavement de la commune».