Flambée des prix de l'oignon à Touba: l'ascosen accuse...

L’Ascosen s’est prononcée sur le cas spécifique de Touba en déplorant cette hausse vertigineuse du prix de l’oignon. L’association consumériste accuse le ministère du Commerce d’être responsable de cette situation.



«Nous avons connu une situation difficile à Touba hier où le sac de 25 kg coûte entre 40.000 et 50000 francs Cfa, le détail 2000 le kilogramme de l'oignon. Une situation qu’on n’a jamais vue, parce que tout simplement la régulation n’a pas été de mise.



Le ministère du commerce a assêché le marché en contentant les producteurs locaux alors que d’habitude, l'oignon local et celui qui est importé doivent cohabiter au moins un mois pour éviter toute spéculation et un assèchement du marché.



De cette situation il en découle une recommandation forte pour protéger tous les acteurs. C’est-à-dire qu’il faut placer le curseur de la régulation entre les acteurs que sont les consommateurs, les producteurs et les commerçants", explique le vice président l’ascosen, Momath Cissé.