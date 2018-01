Economie

Finances publiques: Le déficit budgétaire devrait se situer à 3,5% en 2018 selon Amadou Ba

Le ministre de l’Economie et des Finances a déclaré, avant-hier, que « la mise en œuvre du Pse a réussi à transformer l’économie sénégalaise dotée aujourd’hui d’un excellent cadre macroéconomique caractérisé par une consolidation de la croissance économique, une maîtrise de l’inflation, une réduction continue des déficits publics et du compte courant ainsi qu’une dette soutenable ». Il a précisé que le déficit budgétaire va poursuivre sa tendance baissière et devrait s’établir à 3,5 % en 2018, après 3,7 % en 2017. La gestion des finances publiques sera marquée, a-t-il dit, par la poursuite de l’accroissement des recettes budgétaires, la maîtrise des dépenses de fonctionnement et l’amélioration de la qualité des dépenses d’investissement.





