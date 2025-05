Financement interne : Le Sénégal séduit les investisseurs avec une levée record sur le marché régional

Le Sénégal a levé 193,002 milliards de FCfa sur le marché financier de l’UEMOA le 2 mai 2025, à travers une émission d’adjudication ciblée combinant Bons Assimilables du Trésor (BAT) à 1 an et Obligations Assimilables du Trésor (OAT) à 3 et 5 ans.



Il est bien vrai que l’objectif initial était de 180 milliards, la forte demande des investisseurs a permis un taux de couverture de 107,22 %, avec une absorption totale des soumissions. Les taux d’intérêt moyens pondérés sont de 7,22 % pour les BAT, 7,49 % pour les OAT à 3 ans et 7,14 % pour celles à 5 ans.



Cette opération s’inscrit dans la stratégie du Sénégal de mobiliser des ressources internes pour financer son budget et ses projets de développement. Depuis le début de l’année 2025, rapporte L’Obs, le pays a déjà levé 460 milliards de FCfa, soit 10,07 % des émissions publiques de la zone UEMOA.