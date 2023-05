Finale CAN U17 : Combat de Lions pour le graal continental

La finale de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans opposera, ce vendredi, le Sénégal au Maroc au stade Nelson Mandela de Baraki. Il s'agit d'une finale inédite entre deux nations qui aspirent à inscrire leur nom au palmarès de cette compétition de jeunes. Tous les ingrédients sont réunis pour un affrontement palpitant entre ces jeunes fauves.

Le Sénégal, auteur d'un parcours remarquable, est incontestablement le favori de cette finale. Les Lionceaux ont remporté leurs trois matchs de poule avant d'éliminer l'Afrique du Sud (5-0) en quart de finale et le Burkina Faso en demi-finale (1-1, victoire 5-4 aux tirs au but). Ils ont démontré une maîtrise technique et une détermination sans faille tout au long de cette CAN. Avec 13 buts marqués pour un seul encaissé, les hommes de Serigne Saliou Dia ont imposé leur suprématie dans le football continental. Après les victoires de l'équipe nationale sénégalaise senior à la CAN 2022, des joueurs locaux au CHAN et des juniors à la CAN U-20, Amara Diouf et ses jeunes coéquipiers ont à cœur de permettre au Sénégal de laisser une empreinte indélébile dans l'histoire du football africain.

Cependant, cette quête ne sera pas facile. En face, l'équipe marocaine possède également des atouts. S'appuyant sur l'Académie Mohammed VI de Football (AMF), qui compte 9 joueurs au sein de la sélection, le Maroc est un adversaire redoutable qui a fait preuve d'une belle régularité dans cette compétition. Premiers du groupe B, ils ont battu l'Afrique du Sud (2-0) et le Nigeria (1-0). Abdelhamid Ait Boudlal et ses coéquipiers ont ensuite éliminé l'Algérie (3-0) en quart de finale avant de venir à bout du Mali en demi-finale (1-1, victoire 5-4 aux tirs au but). Motivés par la performance de l'équipe senior marocaine lors de la Coupe du Monde Qatar 2022 (demi-finaliste), les jeunes Marocains souhaitent marcher sur les traces de leurs aînés et offrir au royaume chérifien son premier trophée dans la catégorie des moins de 17 ans.