Fièvre hémorragique de Crimée-Congo : révélations sur le profil et le parcours du premier malade décédé

Un premier cas de fièvre hémorragique de Crimée-Congo a été décelé au Sénégal le 20 avril dernier. Le patient, reçu ce jour-là à l’Hôpital Dalal Jàmm de Guédiawaye, est décédé le 22. Aussitôt, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a déployé un dispositif de riposte avec, notamment, la réactivation du Centre des opérations d’urgence sanitaire (COUS), mis en berne avec le recul de la Covid-19.



Dans son édition de ce mardi, L’Observateur a levé le voile sur ce premier cas de fièvre hémorragique de Crimée-Congo au Sénégal. S’il ne dévoile pas son nom, le journal livre son profil et son itinéraire épidémiologique.



Il s’agit d’un boucher de 35 ans habitant à la Cité Fadia. Il a développé les premiers symptômes de la maladie le 10 avril dernier. Il a été repéré par la suite entre Dakar, Diourbel et Kaffrine. Lorsqu’il a été pris en charge à l’Hôpital Dalal Jàmm, il a subi des tests qui ont révélé un syndrome hémorragique et une thrombocytopénie (baisse du nombre de plaquettes dans le sang). Il décédera deux jours plus tard.