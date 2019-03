Culture

Fespaco 2019 : Le Rwanda remporte le Yennenga

« The Mercy of the jungle » (La miséricorde de la jungle) du réalisateur rwandais Joël Karekezi, qui dénonce l’absurdité de la guerre, a obtenu samedi 2 mars à Ouagadougou l’Etalon d’or du Festival panafricain du cinéma et de la télévision (Fespaco).

Mouhamed Diongue

