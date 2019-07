Félicitations Aymerou Gningue, votre majorité a rendu service au Peuple*

Objet : Félicitations/Remerciements



Honorable,



Par cette présente, je vous fais parvenir mes chaleureuses félicitations suite au boycott de votre majorité durant la prise de parole du Président Ousmane SONKO lors de la séance plénière de ce dimanche 30 juin 2019. Peut-être que vous ne mesurez pas la portée de votre acte mais il a été très bien accueilli par le Peuple.



Pour une fois durant cette législature, votre majorité a rendu service au Peuple car en décidant de bouder la prise de parole de SONKO, vous nous avez permis de le suivre, sans interruption, poser le véritable débat que l’on peine à entendre venant de vos “éléments”. SONKO, toujours minoritaire et conscient des enjeux, pose les bonnes questions au bon moment et à qui de droit. Sa présence au perchoir est assimilable à un cours magistral traitant les grands sujets tels que l’économie, les finances publiques, le droit, les ressources naturelles, etc.



Nous comprenons ô combien il est douloureux pour vous et vos “éléments” de s’exercer dans ce métier. On n’ose jamais demander à un élève de Ci de résoudre sinus et cosinus. Nous vous invitons à persévérer dans votre matière principale à savoir lever le doigt, applaudir, féliciter et remercier votre employeur par pouvoir interposé.



Honorable,



Nous ne vous demandons pas d’augmenter le temps de parole de SONKO, nous sollicitons de votre part un boycott permanent de toutes ses prises de parole. Ainsi vous rendrez un grand service au peuple sénégalais. Le contenu de son discours est sacré, il informe et explique pour aider a la prise de décision. Que vous soyez présents ou absents, il nous parle, à nous le bas peuple. Si vraiment vous travaillez pour le Peuple, évacuez la salle quand SONKO prend la parole, coupez vos micros, éteignez la lumière et braquer un projecteur sur lui. Il est le Représentant du Peuple.



Vous souhaitant bonne réception de la présente, veuillez recevoir nos salutations “mécaniques”.



*Ousseynou LY

Contribuable sénégalais