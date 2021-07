Faux résultats de test: L'Iressef alerte!

Des individus malintentionnés sont actuellement en train d'utiliser frauduleusement de faux résultats de test covid portant le logo de l'Institut de Recherche en Santé, de Surveillance épidémiologique et de Formation (Iressef). L'alerte a été donnée par le Pr Souleymane Mboup et ses hommes.



L'Institut de Recherche en Santé, de Surveillance épidémiologique et de Formation (Iressef) alerte. Des individus utilisent actuellement "de faux résultats de tests comportant le nom et le logo de l'Iressef." Une situation que le Pr Souleymane Mboup et ses collaborateurs déplorent. "Des investigations sont actuellement menées par les forces de l'ordre et de sécurité", annoncent-ils.



L'Iressef assure qu'il ne proposera en aucune manière un résultat de test négatif moyennant une quelconque rétribution. Ils invitent donc les voyageurs et patients, sous la prescription d'un test covid, à rester vigilants et à se rendre aux sites dédiés, ou à contacter les numéros susmentionnés pour un traitement de leur demande dans des conditions optimales.