Faux billets de banque: Ngaaka Blind et Cie passent la nuit à Rebeuss

SENXIBAR- Arrêtés depuis quelques jours dans une affaire de possession de faux billets de banque, le rappeur Ngaaka Blindé et trois autres personnes ont été finalement placés sous mandat de dépôt après deux retours de parquet. D'après la RFM, c'est suite à leur audition par le Procureur qu'ils ont été envoyés à la Maison d'Arrêt et de Correction(MAC) de Rebeuss. Dans le groupe d'inculpés, figure une fille qui a été envoyée à la Maison d'Arrêt pour femmes de Camp pénal de Liberté 6. En attendant leur prochaine audience devant le juge, le rappeur et Cie vont passer leur première nuit en prison.

Pou rappel, ​Ngaka Blindé a été interpellé à hauteur de Diamalaye par la police avec plus de 6 millions Fcfa en fausses coupures.



