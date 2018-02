Echos du tribunal

Fatoumata Gassama, conseillère municipale de la ville de Dakar : « Quand le Maire (Khalifa Sall) nous expliquait la destination de ces fonds, le préfet de Dakar était présent »

Comme témoin et sur les questions de la défense, de savoir est-ce que «vous-êtes témoin que le maire donnait les fonds à la population pour les aider» ?



Fatoumata Gassama, conseillère municipale à la ville de Dakar a déclaré «à ma connaissance, les populations de la Ville de Dakar qui avaient des problèmes de rein et de cancer avaient bénéficié des fonds politiques pour des chimiothérapies. Je peux donner comme exemple une dame qui avait une fausse opération et j’ai transmis au maire la demande. Il les a reçues et a satisfait leur demande. La première personne m’a appelé pour remercier le maire qui leur avait remis 2 millions 500 francs et elle a pu faire une opération. Dans la rubrique dépenses diverses, nous avons eu à voter 360 millions de francs Cfa pour permettre au maire de généraliser ces fonds».



Elle ajoute : «quand j’étais chargée des relations publiques auprès du ministre Cheikh Bamba Dièye, il y avait beaucoup de maires qui venaient demander au président Macky Sall de généraliser les fonds politiques à toutes les communes. Quand le maire nous avait expliqué la destination de ces fonds, le préfet de Dakar était aussi de la partie. Et la seule finalité de ces fonds est de servir les Dakarois. Les fonds sont effectivement politiques, parce que l’Etat a accepté que la ville reçoive des fonds politiques».



A une question de la partie civile : «est-ce que vous saviez que les montants étaient décaissés à travers de fausses factures» ? Fatoumata Gassama répondit que «la question n’est pas posée à la bonne personne. Parce que je ne suis ni percepteur ni le Daf».

AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre