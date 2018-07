Fatou Sow SARR sur la décision de la CEDEAO dans l'affaire Khalfa SALL:

La décision de la Cour de justice de la Cedeao sur l’affaire Khalifa Sall, donnant raison au député-maire de la ville de Dakar, dont les droits auraient été violés par l’Etat du Sénégal, continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. La posture adoptée par le régime, estimant que la décision de la Cour de justice de la Cedeao ne peut pas impacter sur le jugement régulièrement rendu par les juridictions internes du pays ne semble pas être du goût de l’invitée de l’émission Objection de la radio privée Sud Fm, du dimanche 1er juillet dernier.



En effet, la Directrice du Laboratoire genre de l’Institut fondamental de l’Afrique noire (Ifan), Fatou Sarr Sow y voit un problème de respect «des engagements que nous avons avec les conventions internationales». Pour elle, «le Sénégal doit respecter sa signature, ses engagements, même quand ça lui est défavorable». A son avis, c’est de manière libre que le Sénégal s’est engagé dans un cadre régional juridique qui est en interaction avec les lois internes.



Se penchant, par ailleurs, sur l’emprisonnement de Khalifa Sall, la sociologue dira que cela «pose le problème de la collusion de la politique et de l’administration». Même si elle reste convaincue de la faute commise, au regard des analyses faites par des inspecteurs des Impôts et domaines, elle trouvera tout de même que «tous les Sénégalais sont restés aujourd’hui sur leur faim quant à la justice par rapport à cela». Parce que, à son avis, il y a un décalage entre la faute commise et la sanction proposée. Ce qui renvoie à une chose, celle établissant que «tous les acteurs politiques, ici au Sénégal, s’ils se sont enrichis, c’est par le biais de l’administration. Aucun n’est né avec suffisamment d’argent», se fait-elle une religion. Par conséquent, elle en appelle à une lecture sereine de l’affaire Khalifa Sall, tout en espérant «qu’il y aura des leçons apprises qui permettront au Sénégal, définitivement, de s’inscrire dans la gouvernance sincère, non partisane».