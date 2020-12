FORTE HAUSSE DES CAS DE CORONAVIRUS : MACKY SALL CHARGE DIOUF SARR

La forte hausse des nouveaux cas de Covid-19 au menu du Conseil des ministres tenu ce mercredi, 2 décembre, au palais de la République. En effet, à l’entame de sa communication, le chef de l’État, Macky Sall, a demandé au Gouvernement, face au relâchement constaté et à l’augmentation relative des cas communautaires, de renforcer les contrôles systématiques du port du masque dans les transports, lieux et établissements publics.



Rappelant l’impératif de veiller à l’observance des règles et mesures barrières lors des manifestations et rassemblements qui doivent être réduits au strict minimum, il a, à cet égard, demandé à Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé de lui proposer de nouvelles mesures préventives visant à endiguer durablement la pandémie de la Covid 19, et éviter l’engorgement de nos structures sanitaires.



La deuxième vague s’est installée depuis ce week-end, avec une forte hausse des nouveaux cas dont 66 répertoriés dans le bulletin épidémiologique de ce mercredi, 2 décembre.