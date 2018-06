FOOTBALL: Le message d'Aliou CISSE à Sadio MANE

Le Sénégal s’est contenté d’un match nul ce dimanche face au Japon (2-2) en Coupe du monde. S’il a marqué un but chanceux, Sadio Mané n’a pas encore totalement répondu aux attentes placées. Un avis partagé par son sélectionneur, Aliou Cissé.



Le Sénégal est dans la course aux 8es de finale de la Coupe du monde 2018 après le match nul enregistré ce dimanche face au Japon (2-2). Les Lions joueront leur place dans le tableau final jeudi prochain contre la Colombie (16h). Face aux Blue Samourais, Sadio Mané a trouvé le chemin des filets adverses avec un but chanceux en contrant du genou l’arrêt de Kawashima après une frappe de Sabaly. Mais le joueur de Liverpool a encore peiné à peser sur le jeu sénégalais. Tout comme lors du succès des Lions sur la Pologne (2-1).



"On n’a pas été très bons"



Au terme de la rencontre ce dimanche à Ekaterinbourg, Aliou Cissé a d’abord livré un point de vue lucide sur la prestation de ses joueurs avant d’évoquer le cas Mané. "Bien sûr que nous sommes déçus, mais nous n'avons pas vu un grand Sénégal ce soir par rapport au match précédent contre la Pologne (2-1), assure l’ancien joueur du PSG. Honnêtement, on n'a pas été très bons. Nous avons mené deux fois et les buts sont rageants. Mais les matches de poule sont au nombre de trois et nous allons espérer que le match contre la Colombie se passe au mieux.



Un joueur comme Mané génère beaucoup d'attentes et est sous les projecteurs. Il peut faire mieux, mais il a été meilleur aujourd'hui que contre la Pologne et il devra être encore meilleur contre la Colombie." Le message est lancé pour le match qui va décider du destin des coéquipiers d’Ismaïla Sarr

RMC