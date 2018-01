Sport

FOOTBALL: KRÉPIN DIATTA S’ENGAGE AVEC LE FC BRUGES(BELGIQUE)

L’international sénégalais des moins de 20 ans, Krépin Diatta, s’est engagé pour quatre ans et demi en faveur du FC Bruges, actuellement leader du championnat belge de l’élite, a annoncé à l’APS son agent Thierno Seydi.



L’agent sénégalais avait révélé, dans un entretien avec l’APS, que cinq clubs avaient fait des "offres concrètes" pour enrôler Krépin Diatta, mais le jeune footballeur signerait dans un club où il aurait la possibilité de jouer pour continuer sa progression.



Ancien joueur de Sarpsborg 08 (Norvège), il avait été élu "meilleur espoir" du championnat norvégien qu’il avait rejoint en mars dernier après le Championnat d’Afrique des moins de 20 ans.



Avec les moins de 20 ans du Sénégal, il a été finaliste de la CAN et huitième de finaliste de la Coupe du monde de la catégorie.



Krépin Diatta est attendu à Accra (Ghana) où il est en concurrence avec le Zambien Patson Daka et le Malien Salam Guiddou, champion d’Afrique des moins de 17 ans, pour le titre de ’’meilleur jeune" footballeur africain.



La cérémonie des "CAF Awards" est prévue à Accra dans la soirée de jeudi.



Club Bruges occupe actuellement leader du championnat de Belgique, première division, après 21 journées, avec 11 points d’avance sur SC Charleroi, 2e au classement.





Selon des médias belges, des dirigeants du FC Bruges, Vincent Mannaert, ’’le manager des Blauw en Zwart, ont effectué le déplacement à Dakar, en compagnie de Mogi Bayat, pour conclure la transaction’’.





Le coût du transfert dépasserait, selon certaines sources, les deux millions d’euros (un peu plus d’un milliard 300 millions de francs).



Krépin Diatta, avant d’aller signer en Norvège, évoluait sous les couleurs des amateurs d’Oslo FC à Dakar.

APS

AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre