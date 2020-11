FOOT – Sénégal-Guinée Bissau : Cascade de forfaits chez les Lions

La liste des quatre Lions (Ousseynou Ba, Saliou Ciss, Famara Diédhiou, Diao Baldé), forfaits pour la double confrontation contre la Guinée Bissau et révélée dans notre édition de ce week-end, s’est allongée. Selon un communiqué de la Fédéra­tion sénégalaise de football, Gana Guèye, Lamine Gassama et Ibrahima Mbaye la rejoignent. Poussant le sélectionneur a rappelé des Lionceaux U20.



Le Quotidien, dans son édition de ce week-end, révélait que 4 Lions filaient tout droit vers un forfait pour la double confrontation contre la Guinée Bissau. Il s’agit de Ousseynou Ba, Saliou Ciss, Famara Diédhiou et Diao Baldé Keïta. Dans un communiqué, la Fédération sénégalaise de football confirme ces absences et ajoute dans la liste Gana Guèye, blessé samedi lors du match Psg-Rennes.



Naby Sarr, Sada Thioub et des Lionceaux U20 en renforts

L’instance fédérale de préciser que le sélectionneur national Aliou Cissé a appelé en renfort Naby Sarr, Sada Thioub, Lamine Gassama et Ibrahima Mbaye.

Mais problème : les deux derniers sont aussi indisponibles pour cause de blessure. Du coup, Aliou Cissé s’est rabattu sur les Lionceaux U20, Alpha Dionkou et Formose Mendy.



Bingourou Kamara incertain

Un autre international U20 est convoqué en regroupement, il s’agit du gardien Babacar Fall. Une manière de prévoir une éventuelle absence du 3e portier des Lions, Bingourou Kamara, qui devrait passer des examens médicaux avant toute décision.

Le communiqué cependant ne précise pas la nature de la blessure du gardien strasbourgeois qui a honoré sa première sélection avec les Lions, en octobre dernier, en amical, face au Maroc.

A noter que le sélectionneur avait publié une liste de 25 joueurs pour ces deux journées des éliminatoires de la Can 2022. Le début du regroupement est prévu ce dimanche à l’hôtel Radisson de Diamniadio, nouvelle Tanière des Lions.