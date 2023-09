Expo horticole : Le Sénégal va installer 100 espèces végétales à Doha

En prélude de l’Expo horticole internationale de Doha prévue en en octobre 2023, Zahra Iyane Thiam directrice générale de l'Agence sénégalaise pour la promotion des exportations (ASEPEX) a effectué une visite à la pépinière de Mbao, ce dimanche, pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux dans le site.

L'exposition horticole internationale va rassembler 80 nations. Son thème principal sera "Désert Vert, Environnement Meilleur ". Un monde pour les meilleurs esprits et idées pour partager l'innovation et les connaissances sur l'horticulture et sa capacité à aider à atténuer la désertification.

Cette initiative a vu le jour grâce à une prise de conscience internationale croissante du réchauffement climatique. Lors de ce rendez-vous, le Sénégal sera bien représenté. Ainsi 100 espèces de places seront transités par voie aérienne sur une superficie de 810 m2 réservés à l'aménagement paysager .