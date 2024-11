Explosion du puits de gaz à Gadiaga : rebondissement dans l’affaire, la société d’assurance va payer les frais

L'affaire avait défrayé la chronique. Le 19 décembre 2020, un violent incendie s’était déclaré suite à l'explosion de l’un des 11 puits du champ gazier situé dans le village de Gadiaga, commune de Notto Gouy Diama (Thiès), sur le site de Fortesa. Michael Gunning, ingénieur canadien, a succombé à ses blessures à l'hôpital Principal de Dakar où il était hospitalisé suite à ses brûlures au 3e degré lors de l'explosion.



À l'époque, le Sénégal avait sollicité l'expertise étrangère pour éteindre le feu. La société américaine Halliburton, sélectionnée pour cette opération, avait dépêché 5 de ses agents, le 23 décembre, pour évaluer les travaux et préparer le terrain.



L'affaire refait surface presque 4 ans plus tard. Dans son édition de ce mercredi, 20 novembre, Les Échos annonce un rebondissement dans le dossier. «En effet, la société ForTesa international-Sénégal Ldc-Africa avait trainé en justice la Prévoyance Assurances SA. En se penchant sur le fond, le tribunal a condamné la Prévoyance Assurances à payer à la Société ForTesa International-Sénégal Ldc et Africa Onshore Drilling Ldc la somme de 132 millions 962 mille 733 F Cfa au titre d'indemnités», révèle le journal.



La même source souligne que le Tribunal a «débouté les demanderesses du surplus» et «mis les dépens [frais engendrés par le procès] à la charge de la Prévoyance Assurances»