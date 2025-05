Exploitation minière : 117 permis semi-mécanisés délivrés entre 2021 et 2024

Le ministère des Mines et de la Géologie a octroyé 117 permis d’exploitation minière semi-mécanisée entre 2021 et mars 2024, sur un total de 346 demandes, couvrant une superficie globale de 4 571,53 hectares, selon le rapport semestriel du Comité national de l’initiative pour la transparence dans les industries extractives (Cn-Itie) publié, ce lundi 5 mai.



La grande majorité de ces permis (85%) concerne la région de Kédougou, suivie par Tambacounda (15%).



Le rapport note une progression constante des demandes depuis 2020, avec un pic marqué entre 2022 et 2023, période durant laquelle le nombre de permis accordés est passé de 27 à 64.



Au premier trimestre de 2024, déjà 12 permis ont été délivrés, dépassant le total de 2020 et frôlant les chiffres de 2021.



Ces chiffres traduisent, selon le Cn-Itie, les efforts du programme Emape (Exploitation minière artisanale et à petite échelle), lancé en 2021, pour structurer et formaliser un secteur longtemps dominé par l’informel.



Toutefois, l’étude souligne que la réussite de cette initiative dépendra d’un financement adapté, d’une meilleure coordination entre les acteurs concernés et d’un suivi plus rigoureux des activités minières.