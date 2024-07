Exploitation du pétrole sénégalais : Shell International Trading, premier acheteur

Le Sénégal est entré dans le cercle des pays pétrolier depuis la première quinzaine du mois de juin. Un événement majeur pour le pays et le continent africain avec ce projet Sangomar qui est un gisement conséquent, à quelques 130 kilomètres de Dakar, en mer. La compagnie australienne Woodside Energy qui est, en effet chargée d'exploiter le gisement, devrait produire quelque 100 000 barils de pétrole par jour. Les premiers barils de brut de type moyen-acide, prisés pour leur qualité, sont actuellement en route vers les raffineries européennes, notamment aux Pays-Bas et en Allemagne.







Selon Energeek, le site traite quotidiennement l'actualité du secteur de l'énergie, les premiers barils de pétrole ont quitté le Sénégal début juillet à bord du pétrolier grec Maran Poseidon. Shell International Trading, qui affrète le Maran Poseidon, est le premier acheteur de ce pétrole sénégalais. La cargaison sera raffinée à la raffinerie Shell-Pernis à Rotterdam, l’une des plus grandes installations de ce type en Europe, avec une capacité de 404 000 barils par jour. La raffinerie de Shell-Pernis est encore actuellement une des plus importantes d'Europe, s'étendant sur 400 hectares.