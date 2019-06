Senxibar

Exclusif Dakaractu / Le Saint Coran à la main, Aliou Sall jure et rétablit la vérité sur toutes les affaires le concernant...

L’ambiance est émouvante et empreinte de solennité ! Aliou Sall, maire de Guédiawaye et ancien DG de la Caisse de Dépôts et de Consignations (CDC), jure sur le Coran que jamais il n’a reçu un Dollar de Timis Corporation. Mieux, Aliou Sall d'ajouter qu’il n’a une quelconque action dans quelque entreprise pétrolière que ce soit, encore moins d'action à la Banque de Dakar, comme indiqué.

Pour finir, il déclarera, la main toujours sur le Coran, n’être le prête-nom d'aucune personne, sous-entendu pas même son frère, où que ce soit. Appréciez le serment...

La Rédaction

