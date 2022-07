Exclusif: 19 étudiants Sénégalais et leur accompagnant bloqués à l’aéroport de Toulouse Blagnac

19 étudiants Sénégalais sont bloqués dans la zone de transit de l’aéroport International Blagnac de Toulouse. Bloqués pour “vérification”, ils sont soupçonnés par des policiers de la PAF française d’avoir des “projets d’immigration clandestine”.

Des étudiants de l’IAM munis d’un visa en bonne et due forme sont bloqués depuis mardi matin en zone d’attente de l’aéroport Toulouse-Blagnac.



Leur avocat Sangoné Thiam qui s’exprimait sur BFMTV.com, qui écarte toute volonté migratoire de leur part, dénonce cette situation arbitraire, n’arrive pas à entrer tout ça dans la tête.



Dans la mesure où, renseigne t-il, tous leurs documents sont en règle, des visas délivrés par l’ambassade de France au Sénégal.



S’y ajoute, ils ont suffisamment d’argent pour couvrir leurs frais en France, un billet retour et un projet d’étude justifiant leur venue”, renseigne t-il.



Et Me Thiam d’informer que ce voyage est organisé avec trois écoles de la région de Toulouse. Ils doivent visiter des entreprises avant de rentrer au Sénégal.



Les autorités ont quatre jours pour procéder aux vérifications. Passé ce délai, c’est un juge des libertés et de la détention qui sera saisi pour évaluer la situation et prolonger ou non le maintien des étudiants en zone d’attente