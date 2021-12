Eto'o : "Certains Africains sont encore complices"

Le tout nouveau président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o a haussé le ton lundi soir, sur Canal+, en dénonçant l'attitude de certains Africains qu'il considère comme étant "des complices" car voulant eux aussi le report ou l'annulation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021.



"La Fédération que je représente défendra en tout cas avec la dernière énergie la tenue de cette Coupe d'Afrique. Si l'Euro s'est joué alors que nous étions en pleine pandémie avec des stades pleins et il n'y a pas eu d'incidents. Et nous avons joué dans plusieurs villes en Europe. Pourquoi la Coupe d'Afrique ne se jouera pas au Cameroun? Donnons une seule raison valable où alors on est en train de nous dire que comme on nous a toujours traités comme des moins-que-rien. Alors, nous devons subir. Qu'on nous dise clairement les choses. Mais je dis encore ce qui est difficile dans cette façon de faire c'est que certains Africains sont encore complices", a réagi l'ancien capitaine es Lions indomptables.



Peu avant sa sortie, le président de la Confédération africaine de football a levé les doutes après avoir visité le stade Olembé. Motsepe a confirmé la tenue de la CAN au Cameroun du 09 janvier au 06 février 2022 malgré la pression de la FIFA et certains clubs européens. Peut-être la fin d'un feuilleton.