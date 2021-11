États-Unis: le démocrate afro-américain Eric Adams remporte la mairie de New York

La Division spéciale de la cybercriminalité (DSC) a démantelé un vaste réseau de faussaires sur les plateformes de transfert d’argent Wave et Orange money.



Selon Libération qui donne la nouvelle dans sa livraison du jour, 13 personnes sont arrêtées pour un préjudice provisoire de 150 millions Fcfa.



Un employé de Wave fournissait des informations confidentielles sur les clients aux escrocs.



Ces infos en main, les faussaires appelaient la cible en insistant sur le fait qu’il avait son identité, pour faire croire à une tentative de fraude, avant de récupérer son code et vider son compte.



L’agent de Wave a été interpellé à Guédiawaye, le 2 novembre dernier, à la suite de 60 plaintes.



Tous les mis en cause sont visés pour association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux et intrusion dans un système informatique.

