États-Unis: le démocrate afro-américain Eric Adams remporte la mairie de New York

Eric Adams, un Afro-Américain, ancien policier et syndicaliste antiraciste, a été élu maire de New York, ont annoncé mardi 2 novembre au soir les chaînes américaines CBS et NBC, se basant sur des résultats préliminaires. L'élu démocrate de 61 ans a largement battu comme prévu son rival républicain Curtis Sliwa, 67 ans, d'après les premiers résultats diffusés par le bureau des élections de New York.

Il devient le deuxième maire noir de l'histoire de la mégapole américaine, après David Dinkins (1990-93). Un parcours hors du commun pour cet enfant pauvre de Brooklyn, jeune délinquant devenu politicien à poigne du parti démocrate. Il remplacera Bill de Blasio, qui s'en ira le 31 décembre à des sommets d'impopularité bien qu'il soit, entre autres, parvenu à sortir une ville de plus de huit millions d'habitants du chaos de la pandémie (plus de 34.000 morts).