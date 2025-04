Etats-Unis : "Une faille de sécurité lourde de conséquences"… Le sac à main de la secrétaire à la Sécurité intérieure volé avec 3000 dollars en espèces à l’intérieur

Alors qu’elle partageait un dîner familial, en plein cœur de Washington (États-Unis), Kristi Noem, secrétaire à la Sécurité intérieure, a été victime d’un vol qui met en lumière une faille préoccupante dans le dispositif de protection des membres du gouvernement américain. Dimanche 20 avril, un homme inconnu, qui portait un masque L’affaire a été confirmée dès le lendemain par l’intéressée elle-même lors de la collecte d’œufs de Pâques à la Maison Blanche. "Je ne pense pas pouvoir encore commenter", a-t-elle déclaré, précisant que "ce n’est pas encore résolu", d’après nos confrères.

médical, s’est discrètement approché de la table de Kristi Noem avant de subtiliser son sac à main, raconte NBC News.

Le voleur quitte le restaurant tranquillement

Le sac dérobé contenait des effets personnels et des documents sensibles : passeport, permis de conduire, cartes de crédit, badge d’accès au Département de la Sécurité intérieure, clés d’appartement ou encore 3 000 dollars en liquide. Interrogée sur cette somme inhabituelle, la porte-parole du DHS a justifié : "Toute sa famille était en ville, y compris ses enfants et ses petits-enfants. Elle utilisait ce retrait pour offrir à sa famille un dîner, des activités et des cadeaux de Pâques."