Escroquerie portant sur les visas, achats de véhicule, promesse de travail : l’Ambassade du Sénégal aux ÉAU invite les victimes à porter plainte

L’Ambassade du Sénégal aux Emirats Arabes Unis continue de prévenir contre les faussaires. Après avoir transmis les numéros de sénégalais résidant au Sénégal qui proposaient aux citoyens et autres étrangers résidant aux Émirats Arabes Unis « des services de charlatans » au Ministre de l’Intérieur, l’Ambassade de revenir pour prévenir contre des actes d’escroquerie de la part de sénégalais établis à Dubaï mais aussi au Sénégal. Des escroqueries qui concernent des promesses d’emplois contractuels rémunérés et des visas à des concitoyens désirant travailler aux Émirats, mais aussi la promesse de contrats professionnels après s’être fait passer pour des agents de joueurs. Selon l’Ambassade, d’autres sénégalais font des annonces frauduleuses à travers les réseaux sociaux pour proposer l’achat de véhicules d’occasion bon marché à Dubaï et Sharjah contre le versement d’espèces.

Des actes qui s’avèrent comme des escroqueries. En conséquence l’Ambassade de suggérer aux victimes de déposer plainte auprès de services de police au Sénégal contre ces personnes aux actes répréhensibles.

Pour finir, l’Ambassade de rappeler aux concitoyens la facilité de trouver un visa auprès du service consulaire de l’Ambassade des Emirats Arabes Unis à Dakar.