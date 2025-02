Escroquerie : Khadim Bâ et son père condamnés

Une nouvelle sentence tombe pour Khadim Bâ. Le patron de Locatrique, envoyé en prison début octobre dernier suite aux poursuites pour infractions douanières sur la règlementation des changes, a été condamné par la Cour d'appel de Dakar.



Les Échos, qui donne l'information, précise que la sentence vise également le père de Khadim Bâ. Traînés en justice par l'homme d'affaires Zakiloulahi Sow, «le même qui avait fait tomber Doro Gaye», Amadou Bâ et son fils ont été condamnés pour escroquerie à trois mois avec sursis. Ils devront solidairement payer à la partie civile 2 milliards 500 millions de francs Cfa en guise réparation, détaille le journal.



Dans sa plainte, rembobine le journal, Zakiloulahi Sow a déclaré «avoir confié d'importantes sommes d'argent pour des opérations commerciales» aux Bâ.



Repris par la source, il a soutenu, «documents à l'appui», leur «avoir remis 2 milliards 400 millions pour une opération dont il devait avoir un bénéfice de 305 millions» suivie d'une autre opération dénommée «Moudharaba» qui lui a été proposée.



Pour celle-ci, a-t-il ajouté, «une partie du bénéficie lui a été empruntée». Ce n'est pas tout car embraye le plaignant, après lui «avoir suggéré de réutiliser le capital des 2,4 milliards pour l'achat d'hélicoptère pour l'État du Sénégal», le père et le fils lui ont aussi «proposé d'investir dans l'importation de véhicules Bmw». C'est qu'il s'est empressé de faire, a-t-il affirmé, «en investissant 500 millions avec une promesse de bénéfice de 150 millions.»



La dernière transaction concerne «la vente d'une Bmw», remise à Khadim Bâ, mais celle-ci «n'a pas été entièrement réglée», tout comme «le bénéfice de 305 millions», a-t-il asséné.



La Cour d'appel a confirmé le verdict rendu en première instance, conclut Les Échos.