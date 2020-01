Équipementier : Liverpool quitte New Balance pour Nike, Sadio Mané en passe de suivre les « Reds »

C’était dans l’air, c’est devenu officiel.

La direction du club Anglais de Liverpool Football vient d’annoncer son changement de fournisseur officiel. « Le Club est ravi d'annoncer que Nike, leader mondial de la chaussure et de l'habillement, sera son fournisseur officiel de kits pour la saison 2020-21. »

Un nouveau partenariat qui devrait démarrer en fin de saison renseigne le communiqué rendu public. « Le partenariat pluriannuel, qui commence le 1er juin 2020, verra Nike fabriquer et fournir les vêtements de jeu, d'entraînement et de voyage du Liverpool FC. En tant que fournisseur officiel de l'équipement, l'accord verra Nike équiper les équipes masculine, féminine et de l'Académie, ainsi que le personnel d'entraîneurs et la Liverpool FC Foundation. » Apprend t-on ce mardi 7 janvier.











Selon Billy Hogan, le directeur général et directeur commercial de LFC : «Notre kit emblématique est un élément clé de notre histoire et de notre identité. Nous souhaitons la bienvenue à Nike dans la famille LFC en tant que nouveau fournisseur officiel de kits et nous nous attendons à ce qu'ils soient un partenaire incroyable pour le club, à la fois à la maison et dans le monde, alors que nous continuons à élargir notre base de fans. »







Enfin, la direction générale n’a pas manqué de remercier le groupe New Balance, leur fournisseur attitré depuis 2015. « New Balance est le fournisseur officiel de kits du club depuis 2015 et se poursuivra jusqu'à la fin de la saison 2019-20. "Nous tenons à remercier New Balance pour son soutien au cours des dernières années et leur souhaitons bonne chance pour l'avenir. » A ajouté Hogan.







Le partenariat du club avec Nike entrera en vigueur le 1er juin 2020. Bientôt en fin de contrat avec le groupe New balance, l’attaquant des « Reds », Sadio Mané pourrait bien suivre bien l’exemple de son club. Et, aller voir chez la marque à la virgule. Le probable ballon d’or Africain 2019, est considéré comme le 4ème joueur le plus cher au monde. Avec une valeur marchande estimée à près de 150 millions d’euros par Transfermarkt.