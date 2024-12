Equipe nationale du Sénégal de foot : Pape Thiaw, le choix de la FSF ?

Choisi comme entraîneur intérimaire après le non-renouvellement du contrat d’Aliou Cissé, Pape Bouna Thiaw a réalisé un sans-faute lors des quatre matchs passés à la tête des Lions de la Teranga. En effet, le successeur d’« El Tactico » a remporté les quatre dernières rencontres des qualifications pour la CAN 2025, avec des victoires éclatantes contre le Malawi à deux reprises (4-0 et 0-1), le Burkina Faso (0-1) et le Burundi (2-0), sans encaisser le moindre but.

Cependant, de nombreux observateurs du football sénégalais semblent hésiter à miser sur l’ancien entraîneur de l’équipe nationale locale, vainqueur du CHAN 2022. Pour succéder à Aliou Cissé, les noms d’Omar Daf, Habib Beye, Malick Daf ou encore Youssoufa Dabo sont régulièrement évoqués.

Toutefois, Omar Daf est toujours sous contrat avec Amiens SC, Habib Beye semble privilégier un poste en Ligue 1 française, tandis que Youssoufa Dabo et Malick Daf sont respectivement engagés avec l’AS Vita Club (RD Congo) et le Jaraaf (Sénégal). Dans ce contexte, le poste semble naturellement revenir à l’ancien international sénégalais de la génération de 2002.

D’autant plus que, sur les critères fixés par la Fédération sénégalaise de football (FSF), Pape Bouna Thiaw apparaît comme le seul candidat répondant aux exigences. Le comité exécutif de la FSF souhaite en effet un entraîneur local ayant déjà dirigé une équipe nationale sénégalaise.

« Nous maintenons notre vision de donner la priorité aux techniciens sénégalais, qu’ils soient basés au Sénégal ou à l’étranger », avait déclaré le président de la Fédération, Augustin Senghor, en novembre dernier. Cette orientation place donc Pape Bouna Thiaw en pole position pour devenir l’entraîneur principal de l’équipe nationale du Sénégal.

En plus de remplir ces critères, Pape Bouna Thiaw a démontré sa capacité à apporter une plus-value à l’équipe en remportant quatre victoires consécutives et en adoptant des approches tactiques plus ouvertes.

À trois mois de la reprise des qualifications pour la Coupe du monde, où le Sénégal affrontera le Soudan, leader du groupe B, le 17 mars 2025 pour le compte de la 5ème journée, Pape Bouna Thiaw semble être le choix naturel.