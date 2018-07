Equipe nationale du Sénégal: La Fédération dément une quelconque tension dans la tanière

Tout ce qui se dit est faux », a soutenu Saer Seck, vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Invité lundi soir sur la TFM, il a précisé que le groupe se portait bien même s’il y a eu des frustrations après. « Ceux qui disent qu’il y a eu des problèmes entre des joueurs et le sélectionneur, ne comprennent rien. Nous étions présents avec l’équipe depuis Vittel. Donc, de Vittel à Kaluga, le climat était stable, je ne sais pas après », a-t-il ajouté. « Les réunions nocturnes et les clans dont on parle, on en voit pas. Je ne sais pas d’où viennent ces informations mais aucun problème n’était à signaler lors de notre séjour en Russie. A la veille du match contre la Colombie, il n’y a eu aucune réunion », a expliqué le numéro 2 du football sénégalais après Me Augustin Senghor.



En revanche, Saer a reconnu les failles sur le plan de la communication. Il a promis des améliorations qui permettront à la presse sénégalaise d’avoir le plan de préparation de l’équipe avant et pendant chaque compétition.