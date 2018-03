Equipe nationale du Sénégal: Aliou CISSÉ rappelle Papy DJILOBODJI Le sélectionneur des Lions a dévoilé ce mercredi sa liste de 30 joueurs convoqués pour rencontrer l'Ouzbékistan et la Bosnie



En pleine préparation au Mondial 2018, le Sénégal a deux matchs amicaux au programme en fin de mois, le 23 mars face à l’Ouzbékistan à Casablanca au Maroc puis le 27 mars face à la Bosnie-Herzégovine au Havre en France. Dans ce cadre, le sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, a dévoilé ce mercredi sa liste de 30 joueurs convoqués pour ces deux rencontres.

En plus des têtes d’affiche Sadio Mané et Baldé Keita, bien présentes, plusieurs retours sont à signaler avec le gardien Abdoulaye Diallo (Rennes), les défenseurs Papy Djilobodji (Dijon), Pape Souaré (Crystal Palace), rappelé pour la première fois depuis son grave accident et Armand Traoré (Cardiff), mais aussi Henri Saivet (Sivasspor), Mame Biram Diouf (Stoke) et Baye Oumar Niasse (Everton). Le Nantais Santy Ngom est appelé pour la première fois, tandis qu’Ismaila Sarr, blessé fin 2017, revient lui aussi. Une large revue d’effectif donc ! A souligner les absences sur blessure des défenseurs Kara Mbodj (Anderlecht) et Adama Mbengue (Caen).

Voici la liste :

Gardiens : Abdoulaye Diallo, Khadim Ndiaye, Alfred Gomis, Pape Seydou Ndiaye

Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Lamine Gassama, Moussa Wague, Fallou Diagne, Papy Djilobodji, Armand Traoré, Youssouf Sabaly, Pape Ndiaye Souaré

Milieux : Pape Alioune Ndiaye, Cheikh Ndoye, Idrissa Gana Gueye, Cheikh Kouyaté, Salif Sané, Alfred Ndiaye, Assane Dioussé, Henri Saivet

Attaquants : Keita Baldé, Ismaila Sarr, Moussa Sow, Mousa Konaté, Santy Ngom, Sadio Mané, Diafra Sakho, Mbaye Niang, Mame Biram Diouf, Baye Oumar Niasse

AAD Senxibar



