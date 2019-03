Equipe nationale : Krepin, le profil manquant trouvé

Exclusif: Thierno Seydi, agent: “C’est le profil de joueur comme Krépin Diatta qui manque à…” #Senegal https://t.co/ZCclidDi6r pic.twitter.com/U4Pb1BTDu1

— africa football (@africa_sport) 2 mars 2019



Aliou Cissé qui pouvait prétexter son manque de temps de jeu à une période récente pour ne pas le sélectionner, a vu que le statut du jeune footballeur a changé même s'il évolue au poste d'excentré où la Tanière est bien pourvue. L'attaquant Krépin Diatta, appelé pour la première fois en sélection nationale A , aura comme principal objectif pendant ce premier séjour dans la Tanière de donner raison aux nombreux observateurs du football national qui ont longtemps demandé sa promotion dans cette équipe nationale.Les deux matchs contre Madagascar d'abord (éliminatoire de la CAN 2019) et ensuite le Mali (en amical) compteront beaucoup pour la mise en place de la liste des 23 sélectionnés pour la phase finale de la CAN prévue en Egypte.