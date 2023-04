Epidémie de la grippe aviaire : Les chiffres à couper le souffle de la mortalité avicole

Le laboratoire national de l’élevage et de recherche vétérinaires (LNERV) de l’institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) a confirmé le 08 mars 2023, la présence de l’influenza aviaire de haute pathogénicité type A sous type H5N1 au Lac Rose et à l’île de Yoff sur des prélèvements effectués sur des oiseaux migrateurs et aussi au niveau de l’îlot de reproduction du parc nationale de langue barbarie chez des sternes royales, caspiennes et Caugek, des mouettes à tête grise et de grands cormorans.



Le ministère de l’Elevage a sorti une note pour faire le point de la pandémie. Sur la note, au Lac Rose, 334 mortalités d’oiseaux ont été enregistrées, à Yoff 213 au parc national de langue barbarie 1713 mortalités d’oiseaux enregistrées.



A la ferme avicole localisée à Potou, sur un effectif de 11.400 volailles, il y a 500 mortalités enregistrées. Le reste de la volaille soit 10.900 sujets avaient fait l’objet d’abattage sanitaire pour éviter la propagation de la maladie. Aussi 400 plateaux d’œufs de consommation, 15 sacs d’aliments de volailles et 1.250 alvéoles avaient été détruits dans le respect des dispositions du décret n°2002 relatifs à la police sanitaire des animaux.



Au parc national du Delta du Saloum, à ce jour, renseigne la note du ministère, 944 mortalités d’oiseaux ont été enregistrées dont 611 nouvelles mortalités durant la période du 12 au 16 avril dernier.