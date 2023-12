Entreprenariat et emploi des jeunes : la trouvaille de l’Université du Sine-Saloum

Après 6 mois de dur labeur, les jeunes de l’Université Sine-Saloum ont reçu leurs attestations. Ils ont été formés dans les métiers de l’agriculture. Le recteur Coumba Touré Kane, avec l’appui de l’Ong belge, Enabel, octroie une enveloppe de 20 millions aux 5 étudiants qui auront les meilleurs projets. «C’est normal, car for- mer les étudiants est un devoir de l’université», a rappelé Mme Kane. Cependant, souligne-t- elle, ce sera inutile de former les jeunes dans le domaine de l’entrepreneuriat pour les laisser à eux-mêmes après. Elle souligne que faute de moyens, beaucoup d’entre eux sont formés mais sont encore en chômage. Et d’ailleurs, c’est ce qui poussent certains à aller braver la mer. «Une enveloppe de 20 millions de FCFA est mise sur la table pour les 5 étudiants qui auront les meilleurs projets. Cette somme est repartie en 4 millions chacun», a déclaré le recteur. Le manager de Enabel ajoute : «Nous avons constaté que l’université du Sine-Saloum appuie les jeunes étudiants dans la formation professionnelle et le développement du sens de l’entrepreneuriat. C’est cette raison qui a motivé l’Ong belge à épauler les jeunes. Il y a des jeunes qui n’ont pas la chance d’aller à l’école, d’autres aussi n’ont pas la chance de faire les études supérieures. Eux aussi, nous les aideront tous à libérer leurs potentialités», a ajouté M. Legros.