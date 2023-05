Enlèvement et séquestration : portés disparus dans leur pays, deux juges bissau-guinéens localisés au Sénégal

Dans une note adressée le 27 avril dernier au directeur de la police judiciaire et dont Seneweb a pris connaissance, Interpol Guinée-Bissau sollicite l’appui de la police sénégalaise. C’est dans le cadre de l’enquête, «pour enlèvement et séquestration», sur la disparition de deux juges du tribunal régional de Bissau : Julocido Banar Djonu, 41 ans, président de la chambre criminelle, et Admar Da Costa, 38 ans, président de la chambre civile.

Nos sources renseignent que ces magistrats ne donnent plus signe de vie depuis le 18 avril dernier. Les réquisitions téléphoniques effectuées dans le cadre des investigations pour retrouver leurs traces révèlent qu’ils ont été localisés pour la dernière fois en territoire sénégalais, à Djegue-Catel.

D’ailleurs, signalent nos informateurs, le dernier numéro de téléphone contacté par l’un d’entre eux, Julocido Banar Djonu, est celui d’un opérateur sénégalais. Interpol Bissau sollicite le «concours express» des services compétents au Sénégal pour l’identification du propriétaire de ce numéro.