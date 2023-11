Enfants de Gaza tués sous les bombardements israéliens : Ce qu'en dit Macron

Face aux critiques, Emmanuel Macron s’est expliqué, ce mercredi, en Suisse, sur la position de la France sur le conflit au proche Orient où des enfants meurent sous les bombardements israéliens.



Face aux bombardements de gaza par l’armée israélienne, causant ainsi la mort d’enfants, la position de la France sur ce conflit au moyen-orient a été beaucoup critiquée. Devant la presse ce mercredi, Macron a déclaré que le «droit d’Israël à se défendre doit «s’inscrire dans le cadre du droit international humanitaire et en respectant les règles de la guerre.»



Et de préciser : «Nous ne pouvons pas expliquer au reste du monde qu’il y ait deux standards. Et qu’on n’aurait pas d’émotion face à un enfant tué par des bombardements, quand bien même ces derniers viennent en réaction à une attaque terroriste qui a été subie. Il n’y a pas de double standard pour la France», dit-il.