Emprisonnée puis libérée: Les premiers mots d’Aïssatou Seydi, l’ex-femme de Diop Iseg

Placée sous mandat de dépôt le mardi 22 mars pour violation des conditions de son contrôle judiciaire, l’ex-épouse de Mamadou Diop ISEG a eu la chance de sortir de prison juste au lendemain de son arrestation. Aïssatou Seydi «n’était pas coupable». Elle avait eu l’autorisation de l’ancien magistrat instructeur sis au 8ème cabinet qui gérait son dossier. Ce que le successeur de ce dernier ignorait jusque-là.







De retour chez elle, l’ancienne directrice de l’ISEG a fait une publication pour donner de ses nouvelles. «Je suis libre Je rends grâce à Dieu. J’ai vu vos messages de prières, de soutien.Vous m’avez soutenu dans les épreuves qui font partie de ma vie. Je vous remercie très sincèrement. J’ai confiance en la justice de mon pays», a-t-elle déclaré. Avant de faire savoir: «Grand merci à ma maman qui a 83 ans et qui ne cesse de prier toujours pour moi et de me renouveler son amour Longue vie à elle».



Aïssatou Seydi a été envoyée à la Maison d’arrêt des femmes (MAF) de liberté 6.