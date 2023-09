Émigration irrégulière : la marine nationale intercepte 167 migrants dont un bébé

Deux embarcations de fortune qui ont quitté Cayar et Thiaroye pour rallier l’Europe ont été interceptées par les gardes côtes sénégalaises. La marine nationale a procédé au débarquement des 167 passagers dont neuf femmes et huit mineurs.



Un nourrisson de neuf mois était à bord de l’une des embarcations, informe iRadio.



Un autre passager, Mohamed Ndiaye n’en est pas à son coup d’essai. Ce jeune en est à sa troisième tentative.



« Je viens de Touba. Notre embarcation se trouvait à Thiaroye. Nous avons quitté le lundi. Après des heures en mer, la marine nationale nous a interpellés. Nous sommes là », a-t-il expliqué, confiant à nos confrères qu’il voulait rejoindre ses frères qui ont choisi ce chemin périlleux pour atteindre les côtes européennes.



Il reste déterminé malgré le danger. Car tranche-t-il : « notre objectif était de rejoindre nos frères en Espagne. Depuis 2019, j’essaie toujours de rejoindre l’Espagne par la mer. J’ai fait aussi le Maroc. Jusqu’à présent, ça ne fonctionne pas. Nous sommes conscients du danger. J’ai fait le Maroc, et il y a des risques. Pour le voyage, c’est aussi des risques. Mais, nous sommes déterminés. Nous voulons réussir et aider nos parents. Je ne connais pas le barsakh que vous évoquez. Mon objectif, c’est Barca ».



Mohamed Ndiaye compte reprendre le chemin menant vers l’Europe.