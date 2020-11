Société

Émigration clandestine: près de 2000 morts en moins d'un mois

L'histoire des gays et lesbiennes, le remaniement et l'émigration sont les sujets les plus abordés ces dernières semaines au Sénégal. Et pour ce dernier secteur, le voyage vers l'Espagne à travers la mer a fait près de deux mille (2000) morts en moins d'un mois, relaye Tribune.

aadkr

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre