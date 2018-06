Senxibar

Emigration clandestine: Plus de 600 migrants bloqués entre Malte et l’Italie

Depuis plus de 24h , plus de 600 migrants dont 123 mineurs, 11 enfants en bas âge et femmes enceintes, secourus en méditerranée sont bloqués entre Malte et L’Italie qui refusent de les accueillir sur leur sol. Une situation que l’organisation internationale de défense, d’orientation et d’intégration de migrants, horizon sans frontières dénonce avec la plus grande fermeté.



AAD

