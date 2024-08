Emeutes au Royaume-Uni: le gouvernement dénonce des commentaires "irresponsables" d'Elon Musk

Le gouvernement britannique a qualifié mardi d'"injustifiables" et d'"irresponsables" des commentaires d'Elon Musk sur les émeutes d'extrême droite dans le pays, où il juge "une guerre civile inévitable", alors que le rôle des réseaux sociaux est montré du doigt.

Sur sa plateforme X, le multimilliardaire américain a pendant le week-end répondu à un message mettant les violences actuelles sur le compte de "l'immigration de masse" en écrivant: "Une guerre civile est inévitable".

"Ces commentaires sont injustifiables", a réagi la secrétaire d'Etat chargée de la Justice Heidi Alexander sur Times Radio.

"Si vous possédez une grande plateforme de réseaux sociaux, cela vous donne aussi une responsabilité", a-t-elle ajouté. "C'est profondément irresponsable (...) tout le monde devrait appeler au calme."

Ce n'est pas la seule intervention d'Elon Musk sur ces émeutes, qui ont démarré sur fond de rumeurs non étayées et en partie démenties sur l'origine et la religion du suspect de l'attaque au couteau qui a tué trois fillettes la semaine dernière en Angleterre.

Il a également répondu par des points d'exclamation à un message de l'agitateur antimusulman Tommy Robinson critiquant les propos du Premier ministre travailliste Keir Starmer, qui a qualifié les casseurs de "voyous".

Autrefois supprimé, le compte X (ex-Twitter) de Tommy Robinson, Stephen Yaxley-Lennon de son vrai nom, a été rétabli par Elon Musk l'année dernière.

Encore lundi, le milliardaire - soutien du républicain Donald Trump - a répondu à un message de Keir Starmer qui promettait de "ne pas tolérer les attaques contre les mosquées et la communauté musulmane" par une question: "Ne devriez-vous pas vous préoccuper des attaques contre *toutes* les communautés?"

Le porte-parole du Premier ministre avait déjà estimé lundi qu'il n'y avait "pas de justification" aux commentaires d'Elon Musk évoquant une "guerre civile".

Le gouvernement britannique a plusieurs fois mis en garde les réseaux sociaux et leurs dirigeants, Keir Starmer rappelant encore lundi que "la loi s'applique aussi bien en ligne qu'hors ligne".

Les spéculations sur l'attaque au couteau de Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre, ont été abondamment relayées par des influenceurs proches des mouvances d'extrême droite, comme le masculiniste Andrew Tate qui avait qualifié le suspect de "migrant illégal".