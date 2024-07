Emedia : plainte contre Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop, le procureur saisi

Le torchon brûle entre les actionnaires du groupe E-Media Invest. Source A révéle dans sa livraison de ce mercredi 31 juillet qu’un des associés en l’occurrence Abdoulaye Sylla a déposé une plainte sur la table du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dakar.



Le plaignant remet en cause, entre autres griefs, «la manière dont la société a été gérée par Mamadou Ibra Kane [ancien directeur général du groupe de presse] et [son successeur] Alassane Samba Diop», rapporte le journal.



Les journalistes sont poursuivis pour «abus de biens sociaux», avance celui-ci. Le quotidien d’information ajoute : «Le principal reproche qui est fait à Mamoudou Ibra Kane, Alassane Samba Diop, entre autres, c’est d’avoir poursuivi l’exploitation, malgré la perte de plus de la moitié du capital social et des infractions prévues par l’article 111 de l’acte uniforme sur le droit comptable, pour ne pas avoir dressé l’inventaire et établi les états financiers annuels, et enfin la banqueroute prévue par l’article 228 alinéa 4, 213 alinéa 5 pour ne pas avoir tenu la comptabilité.»



Contacté par Source A, Alassane Samba Diop (actuel directeur général) botte en touche : «Que celui qui nous accuse prouve que nous avons abusé de biens sociaux.» Mamoudou Ibra Kane était injoignable, souligne le journal.



Le patron de Ecotra, repris par Source A, s’offusque également du fait que le top management du groupe «[n’ait] pas déclaré l’état de cessation de paiement de la société dans le délai de trois mois», mais d’avoir plutôt choisi de ne pas avoir présenté «les comptes à l’approbation de l’Assemblée générale des associés», dissimulant «la situation de la société pour aboutir à une perte cumulée de près de 4 milliards de francs CFA dont environ 2 milliards» au préjudice du requérant.



Pire, rapporte la source, Abdoulaye Sylla reproche aux deux patrons de presse «d’avoir usé de subterfuges pour se sucrer», pointant du doigt «des opérations nébuleuses des deux journalistes qui auraient constitué un compte courant de plus de 800 millions au profit de E-Media Rédacteurs dont ils sont propriétaires avec Boubacar Diallo et Mamadou Ndiaye».