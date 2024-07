Eliminatoires Can Maroc-2025 : Les Lions démarrent au stade Abdoulaye Wade face au Burkina Faso

La Caf a dévoilé le calendrier des éliminatoires de la Can Maroc-2025. Logés dans le groupe L, les Lions démarrent la compétition à Dakar face au Burkina Faso avant de se rendre au Burundi. Ces rencontres sont prévues entre le 2 et le 10 septembre prochain.

Pour les troisièmes et quatrièmes journées, Aliou Cissé et ses poulains auront une double confrontation contre le Malawi. Elles sont prévues dans la fourchette du 7 au 15 octobre. Le match aller se jouera à Dakar et la manche retour au Malawi.

Enfin, lors de la trêve internationale du 11 au 19 novembre 2024, le Sénégal se rendra au Burkina Faso avant de recevoir le Burundi.

Les deux premiers du groupe vont se qualifier pour la Can Maroc-2025, prévue entre décembre 2025 et janvier 2026.

Le calendrier des Lions

J 1 et 2 : Sénégal-Burkina, Burundi-Sénégal, du 2 au 10 septembre 2024

J 3 et 4 : Sénégal-Malawi, Malawi- Sénégal, du 7 au 15 octobre 2024