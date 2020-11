Éliminatoires Can-2022 : Sadio Mané offre la qualification aux Lions

Les Lions avaient besoin d’une victoire pour se qualifier à la prochain Can, prévue au Cameroun en 2022. Ils ont réussi ce pari en s’imposant sur la petite marque de 1-0, ce dimanche, face à la Guinée Bissau lors de la quatrième journée des éliminatoires. C’est Sadio Mané qui a marqué l’unique but de la rencontre à la 62e mn. Il totalise ainsi 21 buts en équipe nationale et égale El Hadj Ousseynou Diouf au nombre réalisation. Il permet aussi aux Lions de garder leur invincibilité dans la poule I et de participer pour la 16e fois à une Can