Eliminatoires CAN 2019 : Le Madagascar surprend le Sénégal 2-2

Ce score est synonyme de victoire pour l’équipe de Madagascar et une défaite pour le Sénégal compte tenu de son rang dans le classement FIFA. Il ne peut être autrement car les Lions ont péché par leur laxisme dans son jeu. Les Lions ont été méconnaissables en première mi-temps et en seconde période. Ils n’ont construit aucun système de jeu digne d’une équipe qui a participé à une dernière coupe du monde. Ce, pendant 90 minutes que dure un match de football. Les malgaches sont revenus au score à deux reprises. Les buts sénégalais sont marqués par des individualités. En l’occurrence Moussa Konaté en première mi-temps et Diao Baldé Keïta en seconde mi-temps.