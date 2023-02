Élection présidentielle : Déthié Fall candidat en 2024

Présidentielle 2024, il faudra compter sur la candidature de Déthié Fall président du PRP. Dans une déclaration faite ce dimanche à son siège, il a annoncé son intention de briguer le suffrage des sénégalais en 2024. Déthié Fall est revenu sur les raisons qui sous tendent cette décision de se présenter en 2024. Entre autres l’échec du régime de Macky Sall dans sa vision du développement du Sénégal.



« Le constat est amer et peu honorable pour le Sénégal et de ses dignes fils car placé parmi les pays les plus pauvres et très endettés du monde. Le Sénégal n’est pas le pays dont nous avons toujours rêvé et il n’est pas encore à la hauteur de son potentiel. Nous avons réussi à régler les problèmes de santé, bref à la modernisation du système de santé. Au plan de l’éducation, nous n’avons pas réussi à atteindre l’accès universel à l’école et de faire bénéficier aux élèves un enseignement de qualité ».



Asseoir un secteur privé fort gage de notre souveraineté économique plaide président Déthié Fall.

Le leader du PRP à passé en revu plusieurs domaines d’activités y compris la gestion du pétrole et du gaz qu’il faut repenser pour faire bénéficier aux populations les retombées de l’exploitation de ces ressources naturelles.