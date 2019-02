Election présidentielle : A Fatick est-ce peine perdue de battre campagne?

Les fatickois attribuent leur vote à Macky du fait que ce dernier se réclame comme fatickois.

"Les gens doivent arrêter ces pratiques" dixit un habitant.

Le vote doit s’effectuer en se basant sur la crédibilté des programmes des candidats.

Merci à Fatick, terre où j’ai fait mes premiers pas, pour son accueil chaleureux, coloré et enthousiaste. Ce terroir d’accueil, de courage, d’ouverture, d’intégration et de générosité m’accueille une nouvelle fois de la plus belle des manières. pic.twitter.com/NFHv5fmxsH — Macky Sall (@Macky_Sall) 18 février 2019

Le dilemme fatickois

Choisir le présdent sortant et vivre la même situation pendant encore 5ans avec l’espérance que quelque chose, minime soit-elle va changer. Ou bien choisir quelqu’un d’autre et espérer qu’il va se souvenir du Sine-Saloum.''En 2009 il y a eu des évènements avec le pouvoir en place. Certains ont jugé que l'actuel président a été lésé'' affirme un habitant. Et de préciser qu'en 2019, les fatickois devraient voter en prenant en compte le bilan du président dans la région.A chaque fois les fatickois sont maintenus dans la précarité, et ''les habitants se mobilisent pour aider à réélire quelqu’un qui les ignore'' conclut-il.